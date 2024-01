Dimensionamento scolastico | nel 2024-25 7 461 DS e DSGA +2 | 5% dal Milleproroghe | nel 2026-27 saranno 152 in meno DECRETO e TABELLA organici

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Pubblicato ildel Ministro dell'Istruzione e del Merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n.127 del 30 giugno 2023 concernente i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni per il triennio/2025, 2025//2027 ai sensi dell art. 1, comma 557, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 L'articolo .

In dirittura d'arrivo il piano di dimensionamento scolastico per l'anno scolastico 2024/25 della Regione Campania . Ufficialmente la consegna è ... (ilmattino)

E’ stato messo a punto il dimensionamento scolasti per l’anno 2024/2025 in Campania . Questo significa che diversi istituti saranno accorpati tra ... (teleclubitalia)

Già abbiamo avuto modo di comprendere quello che può succedere con il, competenza delle Regioni, che ha generato, in Umbria, opposizione dei cittadini, delle famiglie e ..., Agresti contrariato: 'Giocare con i bimbi per avere qualche voto in più' - Da Riccardo Agresti riceviamo e pubblichiamo: È ormai nota a tutti la decisione della nuova ...Il piano di dimensionamento della rete scolastica in Abruzzo adottato con la delibera 1/2024 della Giunta Regionale lascia irrisolti i problemi reali della gestione della scuola abruzzese per il ...Celano. "Legittima e lungimirante è stata la proposta, avanzata dall’amministrazione nelle sedi opportune, volta ad ampliare l’offerta formativa nella Città ...