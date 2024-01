Di Gregorio | si teme un lungo stop

Leggi su giornaledellumbria

(Di lunedì 8 gennaio 2024) (Adnkronos) – C’è apprensione in casa Monza per le condizioni di Michele Di. Il portiere si è infortunato durante il primo tempo del match vinto dai brianzoli contro il Frosinone. Uno scontro con Harroui che gli ha causato problemi al ginocchio. Presto ne sapremo di più, ma le prime sensazioni non sono delle più positive. Nella speranza che tutto possa risolversi in breve tempo, Diad oggi rischia seriamente di restare fermo ai box per un bel po’ di mesi. Qualora fosse effettivamente così, lascerebbe il trono di miglior portiere per media voto: lui che si è rivelato una vera e propria macchina da guerra soprattutto per i fantallenatori che sfruttano il modificatore, potrebbe essere una perdita grave per il girone di ritorno. Nel frattempo, in attesa di capire quali saranno le condizioni del portiere, il Monza sembra essersi già ...