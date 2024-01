Di Gregorio PD | confermati i tempi per ospedale San Cataldo di Taranto

Leggi su tarantinitime

(Di lunedì 8 gennaio 2024) “Procedono i lavori ed i bandi di gara per il nuovodi. La conferma è arrivata questa mattina, alla ripresa dell’attività della I Commissione regionale Bilancio. Nel corso dell’audizione, i vertici dell’Asl dihanno ribadito le scadenze rese note a dicembre scorso: fine lavori 30 giugno 2024; completamento gare per arredi e attrezzature luglio 2025.Attualmente è stato realizzato l’89% dei lavori edili, sono stati liquidati 40 stati avanzamento lavori (sal). In cantiere operano circa 280 addetti e 35 tecnici. Sono otto le procedure di gara aperte, cinque delle quali già aggiudicate. Tre di queste sono nella fase esecutiva con gli ordini effettuati, due sono oggetto di verifica.L’Asl di, inoltre, ha inviato alla I Commissione Bilancio una relazione sul progetto per la costruzione del Polo ...