Detrazioni Lavoro Dipendente 2024

Leggi su posizioniaperte

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Con l’emanazione della nuova Legge di Bilancio e del Decreto Legislativo n. 216/2023, la questione delledaha subito ulteriori modifiche rispetto all’anno scorso, che verranno messe in atto nel corso del. La modifica più importante riguarda certamente il riassetto degli scaglioni Irpef, che per molti lavoratori determina di fatto un aumento in busta paga, considerando la riduzione delle imposte da versare che in taluni casi raggiunge anche le diverse centinaia di euro in un anno! Nei prossimi paragrafi ti offriremo una panoramica sulle novità introdotte dalle ultime normative, ma per avere un quadro più schematico della situazione, con dati numerici facilmente consultabili, ti invitiamo a dare un’occhiata al nostro approfondimento: Tabella. Legge di Bilancio e Con ...