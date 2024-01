Dentro i Golden Globe 2024

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Siamo stati a Los Angeles, alla cerimonia dei premi e all'after party. Sotto lo stesso tetto un numero di star, come non si era mai visto, e tutte - a differenza degli Oscar - libere di muoversi, parlottare, scambiarsi baci, abbracci e brindare con Moët & Chandon. Il racconto della serata, al fianco di Ryan Gosling, Meryl Streep, Timothée Chalamet e Jennifer Aniston

