“Demagogia” o “ingiustizia”? Sulla norma per il calcio scontro Malagò-Lega

(Di lunedì 8 gennaio 2024) L'abolizione del decreto crescita,che prevedeva degli sconti fiscali per chi arriva dall'estero (e particolarmente usata per acquistare calciatori in Serie A), fa litigare Giovannie la. Il presidente del Coni, intervenuto a Radio Anch'Io Sport, si è scagliato contro il taglio scelto negli scorsi giorni: “Lo stop al decreto crescita non lo condivido, parliamo di 50 atleti che nel 90% dei casi sono giocatori di caratura molto importante e internazionale. Secondo me andava corretto negli importi base, ma così com'è impostato sicuramente depaupera il patrimonio e la qualità del nostro campionato. C'è molta, ce ne accorgeremo tra un anno o due, poi come in tutte le situazioni spesso nelle necessità il nostro paese riesce a tirare fuori virtù inaspettate. Oltre al- ...