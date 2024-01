Delirio Juve di corto muso 2-1 alla Salernitana e Allegri rimane a -2 dall’Inter|Primapagina

(Di lunedì 8 gennaio 2024) 2024-01-08 00:50:00 Fermi tutti! Sempre la stessa storia, una storia vincente e lantus ottiene altri tre punti die di rimonta battendo per 2-1 all’Arechi lain una gara tutt’altro che scontata. Tanta sofferenza, molti episodi discussi, ma poifine, ancora una volta di misura, ancora una volta in extremis, ancora una volta di rabbia e grande forza di volontà, Massiilianocentra l’obiettivo grande e chiude il girone di andata con un bottino di 46 punti a soli 2 punti dall’Inter capolista. Una partita che ha visto due spartiti differenti, con il primo che si è concluso al 53esimo del secondo tempo, con lain vantaggio per 1-0 grazie al gol di Maggiore, che però si fa espellere per doppio ...

Michela Persico saluta le feste regalando ai follower una prospettiva da sballo: come lei nessuna mai, è incantevole. Futura moglie e donna in carriera, mamma, influencer e, all'occorrenza, vamp. È ...MONTERISI - BAEZ UGUALE PAREGGIO Si riparte e laal 3' va al tiro con Rabiot, pallone comodo ... Tifosi giallazzurri in. Si fa male Locatelli, Allegri lo avvicenda con Nicolussi Caviglia. E ...Michela Persico saluta le feste regalando ai follower una prospettiva da sballo: come lei nessuna mai, è incantevole.Carolina Stramare se ne va a zonzo per la città sfoggiando un outfit che definirlo pericoloso non renderebbe l’idea: è supersexy. Riuscirebbe a far parlare di sé anche se non facesse assolutamente ...