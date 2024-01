Del Genio | ”Così come Garcia non era l’allenatore giusto per il Napoli anche Mazzarri non è”

Leggi su terzotemponapoli

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Del: ”? Mai visto passare alla difesa a 5 mentre si perde. Diventa sempre più difficile commentare questo. La gara con il Torino è in linea con tutte altre con forse qualche spunto che viene fuori” Paolo Delha commentato ai microfoni di Radio Kiss Kissil ko degli azzurri a Torino soffermandosi suQuste le sue parole: IIha lavorato per una settimana a disposizione nonostante infortuni, partenze ed altro. Il Torino è una squadra conosciuta da tutti per caratteristiche, si sagiocare contro Juric. O si accetta il rischio contro la loro pressione di giocare da dietro, oppure si lancia palla lunga andando sulla seconda palla. Iloggettivamente ha optato per la seconda ...