Decreto crescita | Lega | “Sconti solo per calciatori stranieri? Giusto fermare questa ingiustizia”

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Attraverso una nota, ladi Matteo Salvini ha voluto rispondere alle parole di Giovanni Malagò, presidente del Coni, in merito allo stop del. “e vantaggi fiscaliper? È statonei confronti nondegli sportivi italiani, che così saranno più valorizzati, ma di tutti gli altri lavoratori e di tutte le altre imprese che non hanno goduto di questi privilegi” si legge. SportFace.

Roma, 8 gen. (Adnkronos) - "Sconti e vantaggi fiscali solo per calciatori stranieri ? È stato giusto fermare questa ingiustizia nei confronti non solo ... (liberoquotidiano)

'Lo stop alNon lo condivido, parliamo di 50 atleti che nel 90% dei casi sono giocatori di caratura molto importante e internazionale. Secondo me andava corretto negli importi base , ma così com'...... Giovanni Malago' ONLY ITALY 'C'è molta demagogia', dice Giovanni Malagò a proposito della mancata proroga del. Il Presidente del Coni lo dice peraltro senza ironia, da osservatore ...Contro la mancata proroga del Decreto Crescita si è schierato il presidente del Coni, Giovanni Malagò, intervenuto a "Radio Anch'io Sport" su Rai Radio1: "Non condivido la decisione di non prorogare l ...Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, è intervenuto oggi a Radio Anch'io Lo Sport. Il numero uno dello sport italiano ha parlato anche dello stop al Decreto Crescita. "Non ...