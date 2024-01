Decine di missili russi lanciati su 6 regioni ucraine Quattro morti negli attacchi notturni

(Di lunedì 8 gennaio 2024)dida crociera sono statiquesta mattina dallaa su seidell’Ucraina, esplosioni sono state segnalate in diverse città, riferiscono i media nazionali. A causa dei bombardamenti, un incendio è scoppiato in un centro commerciale a Kryvi Rih, città d’origine del presidente Voldymyr Zelensky. Feriti sono stati soccorsi dopo il bombardamento a Zaporizhzhia. embed post...

Gli analisti avevano in precedenza avvertito che i missili da crociera sarebbero stati schierati per aprire nuove brecce, in considerazione del fatto che i 1.500 chilometri della linea del fronte ...Roma, 8 gen. La Russia questa mattina ha attaccato l'Ucraina con missili da crociera lanciati dai bombardieri strategici Tu - 95MS, nonche' con missili Kinzhal lanciati dai MiG - 31K. Lo riferisce la Bbc. Oleh Synehubov, governatore dell'oblast di Kharkiv, ...