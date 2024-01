Debutto da incubo per Mazzocchi | espulso in tre minuti

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Esordio caotico per: fallo folle, espulsione precoce e giudizi impietosi segnano undaIldi Pasquale, neo-arrivato dalla Salernitana, è stato un. Subentrato nel match, è statodopo soli treper un fallo folle su Lazaro. La stampa non ha risparmiato giudizi impietosi: il Corriere dello Sport lo critica per una “voglia matta che non controlla”, mentre La Gazzetta dello Sport lo bolla per un “fallaccio incomprensibile”. Tutto Napoli parla di una “follia”, e TMW definisce il“clamoroso”, con un intervento-killer che ha segnato la sua breve presenza., fresco di inizio, dovrà ora affrontare le conseguenze di un esordio da ...

Napoli . Gli azzurri inaugurano il 2024 come peggio non avrebbero potuto, perdendo 3 - 0 a Torino . La fotografia del momento attuale dei partenopei è neldi Mazzocchi : cinque minuti ...Un rendimento che inizia a sovrapporsi a quello dain casa, dove Kvaratskhelia e compagni ... Ma ildell'ex Salernitana dura tre minuti: l'esterno entra durissimo su Lazaro con la gamba ...Una partita da dimenticare per molti, per qualcuno più di altri: per il laterale difensivo Pasquale Mazzocchi, fresco di arrivo dalla Salernitana, era la partita del debutto e non si può dire che la s ...