De Siervo | «Var va difeso | supporta la federazione e i nostri arbitri»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Deparlando del valore della Serie A ha tenuto a difendere l’efficacia del Var, come strumento di supporto assolutamente prioritario. CENTRALITÀ ? L’AD Luigi Dea Lissone per la celebrazione del Calendario Panini si è espresso sulla Serie A e sul Var. Le sue parole raccolte dal nostro inviato Crescenzo Greco: «Il nostro mondo deve continuare ad essere unito per dare centralità sempre airagazzi. La Serie A sta cerando di essere il più vicino possibile aitifosi. L’ha fatto con questo centro e col Var, tanto discusso in queste ore, ma che continuiamo a difendere perché è un elemento di logica e di analisi che ci appartiene dando massimo supporto allaai suoi. Questo centro porta la Serie A tutte le settimane e tutti i giorni in tutto il ...