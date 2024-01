De Laurentiis ha ripetuto lo stesso errore commesso dopo i 91 punti con Sarri

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Va dato atto, a questa squadra, di essere riuscita ancora una volta a centrare un’impresa: quando sembra aver toccato calcisticamente il punto più basso per una squadra che espone lo scudetto sulle maglie (vedi Frosinone in Coppa Italia), ti stupisce riuscendo a scavare ancora più giù. In sostanza, il fondo del barile non è stato raschiato ma rotto, frantumato. Qualcuno dica a questi ragazzi che non c’è un giacimento petrolifero da trovare. C’è melma. Solo melma. Le principali responsabilità di questa scellerata stagione calcistica sono state giustamente attribuite ad Aurelio De, imprenditore ieri illuminato ma oggi al buio, i cui meriti per la vittoria del tricolore fanno rima con i demeriti per questo disastro calcistico. “New 3ra” per ora solo sulla carta Recentemente, proprio sul Napolista ci siamo soffermati sulla possibile esigenza di ampliare ...