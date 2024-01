“De Laurentiis blocca tutto” | si ‘ferma’ il mercato del Napoli | c’entrano tre giocatori

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Seria presa di posizione da parte della dirigenza partenopea che ha deciso di lasciare ferme alcune trattative diche sembravano ormai prossime alla chiusura Scende nuovamente in campo Aurelio Dee con lui tutti suoi uomini che costituiscono la dirigenza del. Non appena una settimana fa iniziava il periodo del calcioinvernale, quella azzurra sembrava la squadra più attiva tra quelle della nostra Serie A. In effetti lo stesso presidente aveva spiegato che sarebbero stati tanti i colpi in entrata, quasi come voler provare a porre rimedio dalla sciagurata stagione vista sin qui. Allora ecco che la dirigenza era scesa in cattedra con il fulmineo acquisto di Pasquale Mazzocchi. Fulmineo anche il suo esordio in azzurro durato solamente 4 minuti dopo un brutto fallo che lo ha costretto ...