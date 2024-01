Dda Firenze chiede il processo per 24 persone e 6 società

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Un'inchiesta che ha fatto tremare la Toscana, la sua economia ma soprattutto il potere politico che, da sempre, la amministra. La Procura diha disposto il rinvio a giudizio per 24e 6coinvolte nell'inchiesta Keu, quella cioè relativa ai fanghi tossici di risulta prodotti dagli scarti della concia delle pelli dalle fabbriche di Santa Croce sull'Arno, che sarebbero stati smaltiti illecitamente in vari siti toscani. L'udienza preliminare si aprirà il prossimo 12 aprile davanti al giudice Gianluca Mancuso. Tra gli imputati vi sono il sindaco di Santa Croce sull'Arno, Giulia Deidda, il consigliere regionale Andrea Pieroni (del Partito Democratico), il funzionario regionale dell'ambiente Edo Bernini, l'ex capo di gabinetto della Presidenza della Regione Toscana Ledo Gori. Ovvero l'uomo che, da sempre, ha gestito il ...

Le richieste di rinvio a giudizio per 24 persone e 6 società da parte delladiper l'inchiesta Keu confermano ancora una volta quanto emerso già con l'avvio delle indagini: l'esistenza di un vero e proprio intreccio tra politica e affari volto ad evitare i ...L'inchiesta delladisi concentra anche sul ruolo della 'ndrangheta sullo smaltimento di rifiuti in Toscana . Tra le accuse, a vario titolo, ci sono quelle di associazione per delinquere ...Un'inchiesta che ha fatto tremare la Toscana, la sua economia ma soprattutto il potere politico che, da sempre, la amministra. La Procura di ...Le richieste di rinvio a giudizio per 24 persone e 6 società da parte della Dda di Firenze per l’inchiesta Keu confermano ancora una volta quanto emerso già con l’avvio delle indagini: l’esistenza di ...