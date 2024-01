Davanti alla Tv fin da piccoli? Ecco i danni che può fare

Record di spettatori in vista per la pallamano . Mercoledì 10 gennaio la Merkur Spiel-Arena di Düsseldorf ospiterà la partita della prima giornata ... (sportface)

... Celeste/Il nostro amore quotidiano/a noi Resta in ascolto Anime parallele Tra te e il mare ... Limpido/ Surrender/Con la musicaradio Il coraggio di andare Medley: Non è detto/Lato destro ...Liquamisede del Cav di Padova - . È la vita nel suo primo germogliare che proprio non riuscite a sopportare. Ci sarebbe da indagare, e tanto. Mi fa paura la vostra mancanza di umanità ...Una volta davanti alla severa maestra di ballo, le ha fatto un elegante baciamano, per poi dare il 5 a Emanuel Lo e fare una finta con Raimondo Todaro che ha molto divertito il pubblico. Tra Simone e ...Saluti romani al grido di "presente" da parte di centinaia di militanti di estrema destra schierati martedì 7 gennaio in via Acca Larentia a Roma. L'occasione è il 42esimo anniversario del duplice omi ...