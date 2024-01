“Darei fuoco agli studenti” | prof di Aosta nei guai

(Di lunedì 8 gennaio 2024) La Sovrintendenzastudi della Regione Valle d’ha avviato un procedimento disciplinare contro unessore che in un post su Facebook ha affermato, in tono sarcastico, che vorrebbe dara certi. “Se c’è una tipologia dia cuivolentieri, come a Giovanna D’Arco, be’…Les (liceo economico sociale, ndr) è la sigla giusta”, ha scritto il docente, che insegna al liceo delle scienze umane e scientifico Regina Maria Adelaide dima che al Les ha recentemente tenuto un’ora di supplenza. “Non è cambiato nulla rispetto a otto anni fa, quando ci insegnavo io”, si legge nel post. “Incapaci di star seduti. Incapaci di star fermi. Incapaci di alzarsi da una sedia senza far rumore. Incapaci di parlare ...

commenta 'Se c'è una tipologia di studenti a cuivolentieri, come a Giovanna D'Arco, be'... Les ( Liceo economico sociale, ndr ) è la sigla giusta'. E' l'incipit di un post pubblicato sulla propria pagina Facebook da un insegnante del ..."Se c'è una tipologia di studenti a cuivolentieri, come a Giovanna D'Arco, be'... Les", il Liceo economico sociale, "è la sigla giusta". E' l'incipit di un post pubblicato sulla propria pagina Facebook da un insegnante del ...Quali sono i giochi esclusivi di PS5 già confermati come in uscita nel 2024 Diamo un'occhiata per capire cosa aspettarci dall'anno appena cominciato.Per lui - è che sia la vittima di qualche hater. Diversamente, c’è di che rabbrividere. Sta facendo il giro del web il post… Leggi ...