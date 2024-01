Daniele vince 95mial euro? Siete dei poveracci! | L' Eredità | fioccano accuse clamorose

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 8 gennaio 2024) C'è un primo campione con portafogli a L', il celeberrimo programma tornato di recente in onda su Rai 1 con Marco Liorni alla conduzione. Il primo campione con portafogli si chiama, medico umbro, e ha messo a segno una ricchissima vincita, la prima appunto di questa stagione, nella puntata in onda su Rai 1 domenica 7 gennaio. Per inciso,si era qualificato per la terza volta consecutiva alla Ghigliottina: dopo le prime due ghigliottine sfortunate, è arrivato il momento del colpaccio. Il tutto, ovviamente, dopo la conferma al Triello, dove il campione in carica ha battuto la concorrenza di Antonella e Nicolò. Poi la sfida dei 100 secondi, sempre contro Antonella, dovesi è nuovamente imposta confermandosi campione. Al gran finale della Ghigliottina, il campione si presenta con un ...