Daniele Capezzone | poveri compagni | trent' anni dopo non hanno ancora capito perché persero le elezioni del ' 94

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Dramma a sinistra:i fatti, inoncome mailedel 1994. È questa la morale che si ricava dall'intervista - sconcertante per il suo candore- rilasciata ieri da Achille Occhetto al Corriere della Sera. L'ex segretario del Pds è stato interpellato a proposito del faccia a faccia con Silvio Berlusconi che si tenne su Canale 5 alla vigilia di quel voto. Lascio da parte l'aspetto- si direbbe oggi- armocromistico della rievocazione: Occhetto, infatti, non solo rivendica l'orrido vestito marrone che indossò nella circostanza, ma aggrava la situazione affermando che l'abito «aveva tanti colorini dentro» (sic), e spiegando di averlo comprato in fretta e quasi per caso, visto che il ...