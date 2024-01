Dalla Spagna sicuri | ' Il Real Madrid vuole Haaland | ecco perché si può fare'

(Di lunedì 8 gennaio 2024) L'obiettivo numero uno delper rafforzare l'attacco è Mbappé , considerato che il fuoriclasse francese è in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain . Nel caso in cui la trattativa ...

C'è una indagine in corso che potrebbe creare un vero e proprio terremoto per il calcio spagnolo . La Wada, agenzia mondiale anti doping , starebbe ... (247.libero)

Tutto secondo i piani di “mister” Marotta. L’Amministratore Delegato in tempi non sospetti aveva preannunciato la grande rivelazione Valentin ... (inter-news)

L'obiettivo numero uno del Real Madrid per rafforzare l'attacco è Mbappé , considerato che il fuoriclasse francese è in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain . Nel caso in cui la trattativa ...... alla fine della quarta sconfitta in campionato con il nuovo allenatore, la sesta in dieci partite con le coppe a fronte di tre vittorie e un pareggio, De Laurentiis chiama, dove si ...L'attaccante gode della stima di Ancelotti e il Real non sarebbe spaventato dall'eventuale costo di una operazione che sarebbe clamorosa.L'attaccante del Manchester City sarebbe finito nel mirino dei blancos. Il costo della trattativa potrebbe essere fattibile ...