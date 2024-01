Dalla lotta contro alcol e depressione al trionfo alle Hawaii Kirk vince il The Sentry | “Ho ritrovato la gioia per la vita”

(Di lunedì 8 gennaio 2024) E’ Chrisil primo vincitore del 2024 sul PGA Tour. L’americano ha infatti conquistato il The, laureandosi campionee incassando un assegno da ben 3.6 milioni di dollari. 263 (67 65 66 65, -29) il totale che gli ha permesso di superare di un colpo il connazionale Sahith Theegala, secondo con 264 (-28). A stelle e strisce anche il gradino più basso del podio, occupato da Jordan Spieth con 265 (-27), mentre il numero uno al mondo Scottie Scheffler – al comando a metà gara – ha chiuso quinto con 267 (-25). Il successo ottenuto sull’isola di Maui è alquanto speciale per, tornato nel circuito dopo una lunga battaglia con l’e la. “Avevo perso laper la maggior parte delle cose della, ...

Via libera agli interventi della Regione Lazio per prevenire fenomeni legati al dissesto idrogeologico . La Giunta regionale del Lazio, presieduta ... (ilcorrieredellacitta)

Intervistato a Sportitalia, Giovanni Capuano ha parlato del Milan in vista della lotta per lo scudetto con Inter e Juventus (pianetamilan)

...creano profondo allarme sociale" e viene quasi sempre rappresentato "come un momento dellaal ... Del resto, davanti al "male" l'opinione pubblica non potrà che essere "colpevolist[a],parte ...L'evento è stato dedicato alla raccolta fondi in favore dell'Associazione "ConRett", impegnata nellacontro la Sindrome di Rett, una rara patologia che colpisce prevalentemente le bambine, come ..."La storia": su Rai 1 dall'8 gennaio la serie tv di Francesca Archibugi tratta dal grande romanzo di Elsa Morante. Con Jasmine Trinca ...CUNEO CRONACA - Già a partire dall’allestimento del progetto espositivo “Lorenzo Lotto e Pellegrino Tibaldi. Capolavori dalla Santa Casa di Loreto”, aperto fino a domenica 17 marzo 2024 presso il Comp ...