Dal Mar Rosso niente brutte sorprese per l’inflazione Parola di Oxford Economics

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Non c’è un allarme inflazione, non ancora almeno. La sequenza di attacchi alle navi cargo delle grandi compagnie energetiche nel Mar, Anasarallah, braccio armato degli Houthi, non innescherà una spirale inflattiva, in stile guerra in Ucraina, su gas e petrolio. Sì, a ridosso del Natale i prezzi di greggio e metano erano saliti in modo preoccupante, facendo rivivere all’Europa lo spettro dei primi mesi di guerra in Ucraina, quando gas e petrolio avevano cominciato a impennarsi, con effetti devastanti sulle bollette. Il prezzo del gas in Europa viaggiava intorno al 20 dicembre sui 33 euro per megawattora, ma i futures che scambiano nel benchmark olandese erano saliti a 37 euro per megawattora. Colossi come Bp avevano bloccato i transiti in questo tratto di mare così prezioso e strategico per il commercio, dopo che i militanti Houthi avevano intensificato gli ...