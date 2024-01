Dakar | moto | il cileno Quintanilla vince la terza tappa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.35 moto – Ce l’ha fatta Pablo Quintanilla ! Il cileno vince la terza tappa della Dakar con il tempo di ... (oasport)

Va in archivio la terza tappa della 46a edizione della Dakar . La Maratona nel Deserto offriva oggi una frazione particolarmente dura, da oltre 700 ...

12.12 QUAD – Possibile ribaltone in classifica generale! Il brasiliano Medeiros continua a perdere terreno ...

12.35 auto – Battute finali della prova speciale odierna, con Nasser Al-Attiyah che vanta il miglior crono ...

12.45 moto – Da segnalare purtroppo il ritiro di un altro protagonista, il tedesco Sebastian Bühler (era ...

13.15 auto – Al Rajhi diventa dunque il nuovo leader della generale con un margine di 29? su Sainz, 8'26" ...

Il cileno Pablo Quintanilla (Honda) ha vinto nella catogiala terza tappa della2024. Ha concluso la speciale della giornata (438 chilometri da Al - Duwadimi a Al - Salamyia) davanti allo spagnolo Joan Barreda Bort (Hero) staccato di 1'38", ed all'...La terza tappa della2024, prima parte di una prova maratona che proseguirà domani, ha visto ancora una volta in gran spolvero i piloti del team Energy Monster Honda. La vittoria è andata a Pablo Quintanilla , ...(ANSA) - ROMA, 08 GEN - Il cileno Pablo Quintanilla (Honda) ha vinto nella catogia moto la terza tappa della Dakar 2024. Ha concluso la speciale della giornata (438 chilometri da Al-Duwadimi a ...Terza vittoria in quattro giorni per la Honda, anche se a comandare nella generale è sempre la Hero di Branch. Il cileno ha preceduto di meno di due minuti il terzetto composto da Barreda, Kevin Benav ...