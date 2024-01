Dakar | guasto meccanico alla moto | si ritira Sunderland 2

Primo vincitore britannico di unanel 2017, in sella aD una KTM, il pilota 34enne ha vinto anche il celebre rally - raid nel 2022, con il team spagnolo GasGas, ed era uno dei favoriti. . 8 ...Il suo era quello di partire, di cimentarsi in una competizione che è comunque la riproposizione di una Parigiin formato più ridotto ma pur sempre su percorsi impervi anche per chi la moto la ..."Pau Navarro si è infortunato al polso nel capottamento di ieri. Purtroppo, il giovane spagnolo dovrà ritirarsi dalla Dakar 2024", si legge in un comunicato del team sui social media. L'intero team ...SALAMIYA, 08 GEN - Il britannico Sam Sunderland, due volte vincitore della gara motociclistica Dakar, si è ritirato durante la terza tappa dell'edizione 2024, a seguito di un problema meccanico, hanno ...