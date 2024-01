Dakar 2024 | speciale a Moraes Loeb incubo forature | Al Attiyah su tre ruote

La terza tappa della Dakar 2024 si è ormai conclusa anche per le categorie quad e camion con dei risultati molto interessanti in ottica classifica ... ()

Va in archivio la terza tappa della 46a edizione della Dakar . La Maratona nel Deserto offriva oggi una frazione particolarmente dura, da oltre 700 ... (oasport)

LIVE Dakar 2024 - tappa di oggi in DIRETTA : pioggia di penalità tra le moto - vince Kevin Benavides! Moraes si impone nelle auto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La nostra lunga DIRETTA volge al termine, grazie per averci seguito e appuntamento a domani per la quarta ... (oasport)