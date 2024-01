Dai progressisti sardi un appello a Soru | ' Lavoriamo per una candidatura unitaria'

Poi c'è stata la scelta di Renato Soru di andare per la sua strada e ihanno lasciato il tavolo per schierarsi al suo fianco. Nell'ultimo periodo, complici le difficoltà del centrodestra ...della proposta avanzatanell'intento di assicurare la vittoria alle prossime regionali contro lo schieramento di destra a guida Fratelli d'Italia, ho espresso la mia disponibilità ...I Progressisti sardi tornano nel Campo largo del centrosinistra e lanciano un appello a Renato Soru per l'unità."Per Alessandra Todde, il suo rimane l'unico nome possibile per la presidenza della Regione", ha detto Soru ...