Dai Macchiaioli a El Greco | le mostre da non perdere nel 2024

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Ildell’arte si è già aperto nel 2023 per Bergamo con alcunedi rilievo che proseguono fino a primavera: “Tiziano e Aretino. Il ritratto di un protagonista del Rinascimento” all’Accademia Carrara (fino all’1 aprile), “Yayoi Kusama. Infinito presente” a Palazzo della Ragione (chiude il 24 marzo), “Costantino Beltrami. Il sogno di un nuovo mondo” al Museo di Scienze Naturali (fino al 10 marzo). Intanto Gamec scalda i motori per il progetto biennale “Pensare come una montagna” che inaugura il 16 maggio con un primo ciclo di eventi diffusi incentrati sulla sostenibilità ambientale e sociale, a Bergamo, Dalmine, Brembate, Castione della Presolana con il coinvolgimento degli artisti Sonia Boyce, Lin May Saeed, Chiara Gambirasio, Mercedes Azpilicueta. Il testimone di Capitale della cultura passa a Pesaro con una serie di eventi spalmati sul ...

