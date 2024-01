Da un guasto all' auto al malore | le indagini sull’incidente al lago di Como | cosa sappiamo

commenta Disagi per chi, l'ultimo dell'anno, si muove in treno da Milano . Infatti, domenica mattina, intorno alle 10:40, alla stazione Centrale si è ... (247.libero)

Morgan Algeri, 38 anni, e Tiziana Tozzo, 45 anni, hanno perso la vita a causa della caduta in acqua del suv Mercedes modello Gls sul quale erano a bordo. Tra le ipotesi più accreditate c'è un ...Bensì per un inaspettato'impianto elettrico della scuola, del quale dirigenti, professori e studenti si sono accorti proprio questa mattino al rientro da qualche giorno di inattività. Un ...A nessuno fa piacere ricevere una multa auto con parchimetro rotto o non funzionante, ma occorre distinguere caso per caso ...Il volo commerciale SK2901 della SAS (Scandinavian Airlines) da Stoccolma all'isola portoghese di Madeira ha subito un guasto al motore causato dal vento mentre si avvicinava alla pista dell'aeroporto ...