Da Oppenheimer a Barbie | tutti i vincitori dei Golden Globes 2024

Vincitori e vinti dei Golden Globe 2024. Nessun premi o per Garrone e delusione per Barbie , stravince Oppenheimer di Christopher Nolan e The Bear per ... (ilgiornale)

Golden Globes, trionfa '' con 5 statuette. Delusione per '' regina degli incassi, Garrone a mani vuote con 'Io, Capitano' Delusione per 'Io, Capitano' di Matteo Garrone, grande notte per '' e '...' di Christopher Nolan domina ai Golden Globes 2024. Dopo i premi per il Miglior attore ... due ulteriori categorie: un premio per il Miglior blockbuster, che è andato a, e uno per ...La stampa estera per cinema e serie tv ha premiato Oppenheimer di Nolan, le serie tv Succession e The Bear e Povere creature! di Yorgos Lanthimos.La serata ai Golden Globes è stata ricca di momenti entusiasmanti e sorprendenti: dalla vittoria come miglior film drammatico a "Oppenheimer", a quella di "Povere Creature" (con Emma Stone) come ...