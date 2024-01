Da Necaev a Nietzsche | dalla Russia a Gaza Da Il catechismo del terrore

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Il criminale, il soldato, il terrorista: tutti e tre infrangono il quinto comandamento (“Non uccidere”), ma con motivazioni assai difformi. Il primo può uccidere per un interesse economico, come in una rapina, o per un impulso emotivo, come la gelosia. Il secondo non solo può, ma deve uccidere per difendere se stesso e sconfiggere il nemico (in senso lato, ciò vale anche per gli agenti pubblici che detengono il monopolio legale della forza). Il terzo si trova in una posizione ambigua: per il potere statale, a cui si contrappone, è un criminale, ma dal criminale si differenzia perché uccide non per motivi personali, bensì per convincimenti politici o religiosi. Ciò spiega le difficoltà incontrate dai tentativi di formulare una univoca definizione giuridica del terrorismo. L’idea, ad esempio, che ai “movimenti di liberazione” sia permesso di utilizzare il terrorismo è stata difesa con ...