Da Amadeus a Ferro | tutti i ‘divorzi’ professionali dello spettacolo

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Sui giornali negli ultimi anni anche le rotture e i cambi di management di Maneskin, Pezzali e Pausini Daa Tiziano, passando per i Maneskin. Il mondo della musica e della tv è pieno di clamorosi 'divorzi'e quello dicon Fabrizio Giannini è solo l'ultimo della lista. E se il

(Adnkronos) – Da Amadeus a Tiziano Ferro , passando per i Maneskin. Il mondo della musica e della tv è pieno di clamorosi 'divorzi' professionali e ... (periodicodaily)

Daa Tiziano, passando per i Maneskin. Il mondo della musica e della tv è pieno di clamorosi 'divorzi' professionali e quello dicon Fabrizio Giannini è solo l'ultimo della lista. E ...Non solocon Lucio Presta, il nuovo anno si apre con un nuovo clamoroso 'divorzio' professionale. Questa volta si tratta di Tizianoe del suo storico manager, Fabrizio Giannini. A dare l'annuncio ...Sui giornali negli ultimi anni anche le rotture e i cambi di management di Maneskin, Pezzali e Pausini ...Tiziano Ferro e il suo manager Fabrizio Giannini si sono detti addio. Dopo 23 anni di proficua collaborazione, in cui l'artista di Latina ha raggiunto… Leggi ...