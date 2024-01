Da 20 mesi in cella per estorsione da 2 euro | udienza in Appello

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSi è svolta inl’del processo a carico di Kelvin Egulbor, nigeriano di 25 anni: l’uomo è in carcere, a Poggioreale, dopo essere stato condannato a cinque anni, in primo grado, con l’accusa di. Da 20è in unacon altri compagni di detenzione. A difendere il giovane, condannato in primo grado a 5 anni per avere, secondo l’accusa, minacciato un uomo di tagliargli la cappottina dell’auto se non gli avesse dato 2per parcheggiare nella zona di Fuorigrotta a Napoli, l’avvocato Salvia Antonelli. A occuparsi della vicenda di Kelvin anche il garante campano dei detenuti, Samuele Ciambriello. Il pm chiede la conferma della condanna e si è opposto alla derubricazione del reato daa lesione ...

... quello di un senza fissa dimora extracomunitario, da venti mesi in carcere per estorsione per aver ...- La Procura di Napoli indaga per omicidio sul caso del detenuto trovato morto nella sua cella il ...Il trend ribassista degli ultimi mesi dei prezzi del litio sicuramente non offre ampi margini di ... Un prototipo di batteria sviluppato insieme al partner, QuantumScape (start up californiana fondata nel ...