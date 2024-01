Cucchi | «Inter e Juventus | botta e risposta Vittorie ma senza brillare»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Riccardoha parlato anche di, vincenti entrambe rispettivamente contro Verona e Salernitana. SFIDA – Queste le parole di Riccardosuall’no del post pubblicato sulla propria pagina Facebook. “a distanza tra. Vincono entrambe contro due avversarie, Verona e Salernitana, in lotta per la salvezza. Mae, anzi, soffrendo più del prevedibile. Distacco invariato tra la capolista e l’inseguitrice, 2 punti, in una sfida che caratterizzerà, a mio giudizio, anche il girone di ritorno. Due squadre diverse ma animate entrambe da una personalità vincente“. Fonte: Pagina Facebook ...