Crisi Napoli | squadra in ritiro fino a sabato

Ilè in ritiro in un albergo di Pozzuoli dove la squadra rimarrà fino a sabato prossimo quando, nel pomeriggio, è in programma al 'Maradona' la partita con la Salernitana. La decisione è stata ...La debacle delfa disperare anche una tifosa di fede granitica. Suor Rosa Lupoli, monaca di clausura delle Clarisse cappuccine 'Trentatré ' di, supporter della prima ora della squadra partenopea che non perde una partita dei beniamini dai tempi di Maradona , dopo l'ultimo tonfo con il Torino che ha vinto per tre reti a zero, non ha ...(ANSA) - NAPOLI, 08 GEN - Il Napoli è in ritiro in un albergo di Pozzuoli dove la squadra rimarrà fino a sabato prossimo quando, nel pomeriggio, è in programma al 'Maradona' la partita con la ...Aurelio De Laurentiis ha deciso di adottare la soluzione del ritiro dopo il momento negativo che sta vivendo il Napoli. Il presidente ha voluto prendere questa strada soprattutto dopo il 3 a 0 subito ...