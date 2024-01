Crisi Napoli | arriva il ritiro punitivo a Pozzuoli prima del derby con la Salernitana

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Tutti in. Per volere della società. Ilda stasera si chiuderà in un hotel difino alla sfida di sabato prossimo contro laal Maradona . La scelta era nell’area già subito dopo la sconfitta con il Torino, ma oggi èta l’ufficialità dopo la seduta di lavoro pomeridiana. La proprietà ha voluto far sentire il proprio dissenso nei confronti di un gruppo...

Eppure ilsi è spento, non segna da cinque partite, e a Torino ha rimediato un altro preoccupante ko per risultato e prestazione. Lacontinua e sembra non avere fine. In attesa del ......orgogliosi per l'incarico prestigioso e importante assegnato al nostro coordinatore Michele... FDI da spettatore è diventata protagonista, mentre la sinistra che evidenzia una profonda...NAPOLI - Dopo la pesante sconfitta in trasferta contro il Torino per 3-0, il Napoli sarà in ritiro a Pozzuoli all'Hotel Serapide per preparare con la massima concentrazione la prossima sfida di campio ...Il Napoli sta attraversando un periodo tutt’altro che roseo, con i risultati che faticano ad arrivare ed una contestazione della tifoseria in atto. Dopo la sconfitta di ieri, arrivata sul campo del To ...