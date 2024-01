Così abbiamo ragionato di Indo Pacifico con i funzionari Usa Il racconto di Formentini

Leggi su formiche

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Il Comitatodella Commissione Affari Esteri della Camera dei Deputati ha ospitato poche ore fa un’audizione informale (senza registrazione video) a cui hanno partecipatodel dipartimento di Stato e del Consiglio di Sicurezza nazionale statunitense (Nsc). La delegazione arrivata da Washington è di primo livello: Sarah Beran, e Henrietta Levin Director per China and Taiwan al Nsc; Nora Todd, Senior Director per International Economics al Nsc; Rob Lee, Director per Western Europe al dipartimento di Stato; Julian Gewirtz, vice direttore delle Global China Issues a State. Con loro, analisti e responsabili specifici dell’ambasciata statunitense di Via Veneto. Temi trattati molto vasti, ma soprattuto incentrati sulle relazioni con la Cina, sulla posizione di Roma nel quadro del confronto tra potenze ...