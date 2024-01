Cos’è l’HPV | cosa fare in caso di infezione da papilloma virus in gravidanza

Leggi su gravidanzaonline

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Le infezioni che si manifestano insono una preoccupazione costante sia per la salute della donna che per quella del feto. In questo senso il(HPV) è una delle infezioni cui prestare maggiormente attenzione, anche considerando, come evidenziato in questo studio, che si tratta dell’genitale più diffusa nelle giovani donne in età riproduttiva.)? Il Ministero della Salute riporta come l’Humansia l’sessualmente trasmessa, spesso asintomatica, più frequente nella popolazione femminile. Tra le particolarità di questa condizione c’è la sua grande eterogeneità: esistono infatti più di 100 tipi di ...