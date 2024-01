Cos’è la doggy bag | che Forza Italia vorrebbe rendere d’obbligo

Leggi su cultweb

(Di lunedì 8 gennaio 2024)ha presentato una proposta di legge per promuovere l’uso dellabag, che è il contenitore per gli avanzi del cibo non consumato al ristorante, la cui traduzione letterale è “il sacchetto per il cane”, ma in realtà si tratta di avanzi conservati in contenitori di alluminio o polistirolo, che possono essere tranquillamente consumati dagli umani, il giorno dopo. L’origine del nome “canino” fa riferimento a qualche anno fa quando, alla fine di un pranzo o una cena al ristorante, si chiedeva al cameriere di mettere gli avanzi in un sacchetto “per darli al cane” – forse una forma di pudore impediva al cliente di dire che in realtà quegli avanzi erano per lui. Il progetto, già molto in voga negli Stati Uniti, punta a ridurre lo spreco alimentare e rendendo obbligatorio ai locali con la cucina la possibilità di portare a casa ...