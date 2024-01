Cosa c’è dietro la sfortuna dei Boeing 737 Max? L’analisi di Alegi

Leggi su formiche

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Non capita tutti i giorni che un aereo di linea sia costretto a rientrare poco dopo il decollo per il distacco di un pezzo di fusoliera, ma se capita è un guaio che va chiarito in fretta. È proprio quello che è accaduto al volo Alaska Airlines 1282 in servizio tra Portland e Oakland. Il bireattore è rientrato subito a terra e le 180 persone a bordo sono tutte salve. La compagnia aerea e la Federal Aviation Administration hanno subito deciso di fermare tutti i 737-9, una delle quattro versioni della famiglia, già nota per i tragici incidenti Lion Air ed Ethiopian. Anche per questo, è subito salita la tensione. Le immagini subito circolate mostrano un’apertura sul fianco della fusoliera, sopra l’ala sinistra. Si tratta di un’uscita d’emergenza necessaria per garantire l’evacuazione rapida nella configurazione ad alta densità, che prevede fino a 220 passeggeri. Alaska ...