Cosa aspettarci dalla Serie A

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Il weekend dell’Epifania, oltre a porre fine alle festività natalizie, ha mandato in archivio il girone di andata dellaA. Giunti al giro di boa del campionato, non si può non cogliere l’occasione per fare un bilancio di quanto visto in queste prime 19 giornate di calcio nostrano. Il titolo di campione d’inverno premia con merito l’Inter di Simone Inzaghi, protagonista di un girone di andata quasi perfetto, certificato da numeri impressionanti; un bottino di 48 punti, frutto di ben 15 vittorie, 3 pareggi ed una sola sconfitta. E se aggiungiamo che i nerazzurri possono contare sull’attacco più prolifico (44 gol realizzati), la difesa meno perforata (9 reti subite) e su Lautaro Martinez capocannoniere del torneo (16 gol all’attivo), il 1° posto solitario appare logica conseguenza della superiorità della Beneamata ad ogni estremità del campo. A fronte di un’Inter ...