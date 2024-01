Corte dei Conti presa a picconate Fratelli d’Italia presenta una proposta di legge per mettere in soffitta il danno erariale

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Dopo giorni di indiscrezioni circolate sui media, alla fine è arrivata la conferma che il capogruppo dialla Camera, Tommaso Foti, hato unadiper riformare di fatto le funzioni di controllo e consultive delladeie in particolare la responsabilità per. Nella relazione al progetto di, il quale sarà composto da cinque articoli, siche “occorre intervenire in tempi rapidi per attribuire alladeiun nuovo ruolo di supporto agli amministratori, affinché questi possano trovare in via preventiva una concreta assistenza nella articolata gestione del denaro pubblico e non debbano più ...