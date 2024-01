Coppa di Spagna | Barcellona | solo 3-2 contro una squadra di quarta serie La Real Sociedad passa

... per le partenze per lad'Africa di Osimhen e Anguissa , l'infortunio del portiere Meret e la ... contattato invano nei mesi scorsi da Aurelio De Laurentiis (in vacanza in, nonostante il ...... specialmente dopo la partenza di per lad'Africa e la cessione di al Lipsia. è il nome ...francese non prevede clausole che gli consentano di interrompere unilateralmente il prestito in, ...La Coppa Italia di C1 è azzurra. La Parthenope del presidente Piccolo si aggiudica il trofeo al Centro Sportivo Cercola, battendo 7-2 il Borgo Five. La compagine allenata da Ivan Oranges colpisce già ...Niente da fare, anche in questa occasione Mathieu Van der Poel perderà… la prossima volta. Già, il 28enne iridato olandese della Alpecin-Deceuninck rispetta il pronostico vincendo per distacco la prov ...