Coppa d’Africa 2023 | la programmazione del 13 e 14 gennaio 2024 sui canali di Sportitalia

(Di lunedì 8 gennaio 2024) La Coppa d'Africa delle nazioni africane, che si gioca tra il 13 gennaio e l'11 febbraio ma inizialmente prevista a giugno, sarà la 34ª edizione del torneo di calcio continentale per squadre nazionali maschili (spesso detta CAN). La competizione, infatti, fino all'edizione del 2025 è stata acquistata in esclusiva su.

L'analisi sull' assenza di Momo Salah per il Liverpool per via del impegni con l'Egitto in Coppa d'Africa . I dettagli Prima di entrare dentro il ...

Victor Osimhen parla in un video della Nazionale nigeriana e si prepara alla Coppa d'Africa : "La cosa più importante per noi adesso è andare in ...

Intervenuto in conferenza stampa, Jürgen Klopp ha scherzato sull'assenza di Mohamed Salah dal Liverpool per... la Coppa d'Africa

L'attaccante senegalese, con la scusa della, potrebbe chiedere di essere ceduto in Premier, dove non mancano le pretendenti per Firmino, con il Newcastle (di proprietà araba) in pole ...Ecco, quali sono i ruoli da coprire ricordando Supercoppa a Ryad e. Il pubblico chiede acquisti e non voci di trattative.