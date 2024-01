Copa del Rey | Villalibre non festeggia la doppietta contro la squadra che lo voleva in prestito

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 8 gennaio 2024) 2024-01-07 22:51:43 Notizia fresca fresca direttamente dai nostri cugini spagnoli. Marca, massima autorità sportiva in quel di Spagna, riporta quanto segue: El L’Athletic gode del miglior equilibrio di punteggio in termini di tempo. In campionato, Iaki Williams e Guruzeta sono i protagonisti della(8 gol ciascuno) e In Coppa èa portare quella bandiera: Ha segnato quattro gol in tre partite, gli ultimi due questa domenica all’Eibar. “Sono molto felice di sfruttare questi minuti. Segnare gol è molto importante e ti permette anche di acquisire molta fiducia”, ha sottolineato. Il Bufalo. La competizione ingli lascia pochi minuti in campionato ed è in Coppa dove deve cogliere opportunità e offrire prestazioni. Questa domenica a Ipurua ha dimostrato di cosa è capace. E lo ha fatto...