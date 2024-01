Copa del Rey 2024 | sorteggio ottavi di finale | derby Atletico Madrid-Real Madrid

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Ci sarà un superdiaglididelladel Rey. In serata è avvenuto ilintegrale che ha decretato gli accoppiamenti deglididella massima coppa Nazionale spagnola. E l’urna ha messo di fronte l‘di Simeone aldi Ancelotti: il match si giocherà al Wanda Metropolitano. Il Barcellona invece affronterà l’Unionistas in un match che sembra a senso unico, mentre il Girona ospiterà il Rayo Vallecano. Le partite si giocheranno la settimana prossima: 16-17-18 gennaio e sono tutte da dentro o fuori. GLI ACCOPPIAMENTI DEGLIDI ...

Serata di Copa del Rey col brivido per il Barcellona , che rischia grosso in casa del modesto Barbastro. La formazione aragonese milita in quarta ... (sportface)

Campione ma anche bravo ragazzo. Jude Berllingham lo ha dimostrato durante la partita diRey spagnola che il Real Madrid ha vinto agevolmente 3 - 1 sull'Arandina. il tecnicoReal, Carlo Ancelotti, ha praticato un ampio turnover, lasciando in panchina il giocatore inglese. Ad ...e Aeroméxico hanno registrato cancellazioni rispettivamente14 e dell'11%. L'Easa , l'Agenzia europea per la sicurezza aerea, ha fatto sapere che attualmente nessuna compagnia aerea dei ...L’ultimo atto dello Youth Bowl si è chiuso con un’avvincente finale di Coppa Italia, vinta dai Ducks Lazio per xx a xx sui Giaguari Torino. Tecnica e talento in campo per questo torneo che ha visto sc ...Un portellone saltato dall'aereo è ora sotto esame dagli investigatori. Intanto l'intera flotta americana di Boeing Max 9 rimane a terra ...