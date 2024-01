Copa del Rey 2023 2024 | il Barcellona soffre contro una squadra di quarta divisione | ok Athletic Bilbao e Real Sociedad

Leggi su sportface

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Serata didel Rey col brivido per il, che rischia grosso in casa del modesto Barbastro. La formazione aragonese milita indel calcio spagnolo, ma i blaugrana non sono andati oltre il 2-3. La sblocca Lopez, quindi arriva il raddoppio targato Raphina, poi però De Mesa la riapre. Nel finale il rigore di Lewandowski – sì, Xavi ha dovuto metterlo in campo – sembra chiuderla, ma c’è un altro rigore, segnato da Prat nel recupero, a tenere tutto in bilico fino alla fine. A ogni modo, i catalani riescono dunque ad avanzare, seppurndo, agli ottavi di finale. Più facile il compito dell’, che ne fa tre all’Eibar in trasferta: Villalibre (doppietta) e Muniain piegano la resistenza dei padroni di casa e consentono ai baschi di ...