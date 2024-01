Controlli a Mergellina | identificate 462 persone

(Di lunedì 8 gennaio 2024) , ispezionati 115 veicoli e contestate 13 violazioni del Codice della Strada Nello scorso fine settimana, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, con l’ausilio di personale della Polizia Locale, hanno effettuatonella zona movida degli “chalet” die in largo Sermoneta. Nel corso dell’attività gli operatori hanno identificato 462, di cui 73 con precedenti di polizia, controllato 115 veicoli, di cui uno sottoposto a confisca, un secondo a sequestro ed un terzo a fermo amministrativo, e contestate 13 violazioni del Codice della Strada. Se ti va lascia un like su Facebook, seguici su X e Instagram L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine.

