Contraste – Milano

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 8 gennaio 2024)Via Giuseppe Meda, 2 – 20136Tel. 02/49536597 Sito Internet: www..it Tipologia: ricercata Prezzi: menù degustazione 170€ Chiusura: mai OFFERTA In tanti, ae oltre, pensano che lo chef uruguaiano Matias Perdomo sia una sorta di genio. E, in parte, lo pensiamo anche noi. Per la capacità di connettere le esperienze personali con i prodotti locali, per l’insolita abilità di combinare gusto, materia prima e tecnica, per la coraggiosa scelta di rottura con il tradizionale menù che qui, infatti, non c’è: dal sito, è possibile scoprire, con un po’ di fatica, che il “non menù” porterà al tavolo 10 passaggi a 170€; ma in realtà sono molti di più, nel nostro caso ben 22 tra salati e dolci, davvero tanti come le tre ore passate al tavolo. Infine, per l’importanza ...