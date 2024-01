Continua il tour di ‘EcoAmbiente’ nelle scuole del territorio | tappe a Scafati e Sarno

(Di lunedì 8 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiildi EcoAmbiente Salerno SpA negli istituti scolastici delper illustrare nel dettaglio a bambine e bambini, ragazze e ragazzi le fasi operative successive alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani per il recupero delle materie prime seconde da destinare a nuovi processi produttivi nel rispetto dell’economia circolare. Domani, martedì 9 gennaio, la società farà tappa aper incontrare gli alunni del plesso Marra Zaffaranelli, mentre mercoledì 10 sarà all’Ic di, sede centrale di via Roma. EcoAmbiente Salerno SpA è una società a totale capitale pubblico, controllata dall’Ente d’Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, che rappresenta tutti i Comuni della Provincia di Salerno, oltre tre della Provincia di ...

... dopo aver ascoltato ciò che ha prodotto ea produrre, è impossibile non accorgersi che ... la produzione e idal vivo sono slegati da tutto quello a cui ho accennato prima. Non che io ...... per far gli americani, o Le Jules Verne , situato al 46° piano dellaEiffel. Nel mentre ... Oggi, la magia delle Roomsa splendere sotto forma di una caffetteria e tavola calda con ...In ballo c’è il futuro dell’isola. Sempre più minacciato dall’overtourism. Dall’assalto delle imbarcazioni alle coste. Ma oggi che la creazione dell’area marina protetta arriva a uno snodo, Capri cont ...Continua il tour diplomatico di Antony Blinken in medio oriente per fermare l’escalation del conflitto. Secondo il ministero della Sanità nella Striscia di Gaza sarebbero stati uccisi due giornalisti ...