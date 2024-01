Conte | “Questione morale? Meloni sbaglia | non può far finta di nulla Torna pericoloso intreccio politica-affari”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 gennaio 2024) “Credo che la presidente del Consiglio Giorgiasbagli a negare la realtà dei fatti: noi stiamo assistendo al ritorno di untra. Non parliamo delle seconde, terze, quarte file della, ma addirittura anche sottosegretari che si rendono responsabili di comportamenti di cui la presidente del Consiglio non può tacere”. A rivendicarlo il presidente del M5s Giuseppe, a margine del sit-in dei lavoratori dell’agenzia Dire a Roma. “Fardie dire che ad esempio Salvini non deve andare in Parlamento a riferire quello che sta emergendo sugli appalti Anas, che è una società pubblica vigilata dal ministro competente che è Matteo Salvini, assecondare questo e far ...